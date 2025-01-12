Фильм «Финист. Первый богатырь» за новогодние праздники посмотрели 4 млн зрителей

«Мы всегда знали, что молодильные яблочки в русской сказке существуют, Баба-Яга существует, это невыдуманные, но мы их еще ни разу не совмещали. Наконец-то это попробовали. Поэтому как будто бы это очень органично», — рассказала артистка.