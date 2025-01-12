Фильм «Финист. Первый богатырь» за новогодние праздники посмотрели 4 млн зрителей

Билеты на фильм в прайм-тайм сложно достать, даже несмотря на то, что во многих кинотеатрах его показывали сразу в нескольких залах.
«Так, психологически важную отметку в миллиард рублей “Финист. Первый богатырь” преодолел в первые дни проката. Это что касается объективных оценок. Субъективные же выглядят так: в кассы стоят очереди. А залы — полны», — отметил корреспондент «Известий» Максим Прихода.
Успех киноленты в прокате связан не только с финансовыми вложениями, но и с крепким сюжетом, юмором, спецэффектами и звездным актерским составом, включая неожиданное перевоплощение актрисы Юлии Пересильд в Бабу Ягу.
«Мы всегда знали, что молодильные яблочки в русской сказке существуют, Баба-Яга существует, это невыдуманные, но мы их еще ни разу не совмещали. Наконец-то это попробовали. Поэтому как будто бы это очень органично», — рассказала артистка.
Генеральный продюсер Денис Жалинский подчеркнул, что они всегда делают кино, чтобы зритель выходил из зала с улыбкой, потому что в новогодние праздники хочется радоваться и получать позитивные эмоции.
Премьера сказочного блокбастера состоялась 1 января. Зрителей особенно впечатлили помощники Финиста — Баба-яга, которую сыграла актриса Юлия Пересильд, а также верблюд Джамал.
28 декабря прошлого года актеры фильма рассказали, что для боевых сцен прошли курсы русских кулачных боев и владения оружием.
«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). «Финист. Первый богатырь» рассказывает о том, как былинный герой вместе с помощниками отправляется в восточные земли и сражается там со сказочными противниками.