С 2025 года омские льготники смогут бесплатно оформить документы в БТИ

Услуга включает в себя предоставление справок о правах на объекты недвижимости, их характеристиках и архивных копий документов технической инвентаризации. Такая документация требуется для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье, приватизации квартиры и оформления наследственных прав.