С 2025 года омские льготники смогут бесплатно оформить документы в БТИ

В соответствии с инициативой Правительства Омской области, со следующего года определенные категории граждан смогут оформить архивные документы БТИ бесплатно.
На реализацию программы из областного бюджета выделено 2 млн рублей, что позволит предоставить льготникам около 2 тыс. документов.
Услуга включает в себя предоставление справок о правах на объекты недвижимости, их характеристиках и архивных копий документов технической инвентаризации. Такая документация требуется для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье, приватизации квартиры и оформления наследственных прав.
Бесплатное оформление архивных документов доступно для:
— инвалидов I и II группы;
— ветеранов Великой Отечественной войны;
— Героев РФ, СССР и Социалистического Труда;
— членов многодетных семей и других категорий.
Для удобства граждан услуга по предоставлению архивных документов БТИ переведена в цифровой формат. Чтобы запросить необходимый документ, необходимо зарегистрироваться на сайте Омского центра кадастровой оценки и технической документации.