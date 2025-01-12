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С 2025 года омские льготники смогут бесплатно оформить документы в БТИ

На реализацию программы из областного бюджета выделено 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В соответствии с инициативой Правительства Омской области, со следующего года определенные категории граждан смогут оформить архивные документы БТИ бесплатно.

На реализацию программы из областного бюджета выделено 2 млн рублей, что позволит предоставить льготникам около 2 тыс. документов.

Услуга включает в себя предоставление справок о правах на объекты недвижимости, их характеристиках и архивных копий документов технической инвентаризации. Такая документация требуется для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье, приватизации квартиры и оформления наследственных прав.

Бесплатное оформление архивных документов доступно для:

— инвалидов I и II группы;

— ветеранов Великой Отечественной войны;

— Героев РФ, СССР и Социалистического Труда;

— членов многодетных семей и других категорий.

Для удобства граждан услуга по предоставлению архивных документов БТИ переведена в цифровой формат. Чтобы запросить необходимый документ, необходимо зарегистрироваться на сайте Омского центра кадастровой оценки и технической документации.