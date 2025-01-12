«На борту более 90 пассажиров». Летевший в Санкт-Петербург самолет Belavia возвращается в Минск

Летевший в Санкт-Петербург самолет Belavia с 90 пассажирами возвращается в Минск. Об этом сообщили в Национальном аэропорту «Минск», пишет Sputnik.by.
Сообщается, что аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты по причине погодных условий. Также говорится, что на борту самолета Belavia, который выполнял рейс в Санкт-Петербург и возвращается в Минск, было более 90 пассажиров.
В Национальном аэропорту обратили внимание на то, что дальнейшие вопросы с рейсом, который вернулся на полпути к «Пулково», будет решать компания Belavia. Из данных табло вылета минского аэропорта следует, что рейс B2 941, выполняемый на самолете Embraer 195, вылетел из столицы в 08.17. В 08.33 аэропорт «Пулково» сообщил о приостановке приема и отправки воздушных судов для того, чтобы очистить взлетно-посадочные полосы от снега.
Говорится, что в 09.14 прием и приостановку отправки рейсов продлили. В пресс-службе «Пулково» отметили, что возобновление полетов прогнозируется после нормализации погодных условий.
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