«На борту более 90 пассажиров». Летевший в Санкт-Петербург самолет Belavia возвращается в Минск

В Национальном аэропорту обратили внимание на то, что дальнейшие вопросы с рейсом, который вернулся на полпути к «Пулково», будет решать компания Belavia. Из данных табло вылета минского аэропорта следует, что рейс B2 941, выполняемый на самолете Embraer 195, вылетел из столицы в 08.17. В 08.33 аэропорт «Пулково» сообщил о приостановке приема и отправки воздушных судов для того, чтобы очистить взлетно-посадочные полосы от снега.