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Руководство предприятия в Ростовской области назвало последствия атаки БПЛА

Последствия пожара после атаки БПЛА оценили на предприятии Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В руководстве предприятия Ростовской области прокомментировали последствия пожара после падения БПЛА, произошедшего 10 января. Комментарий был опубликован в соцсетях компании.

После инцидента зафиксировали ущерб, но его удалось минимизировать благодаря оперативным действиям сотрудников и спасательных служб.

К этому моменту производство вновь запустили в штатном режиме. Все работники живы и здоровы, оборудование не пострадало.

Напомним, речь идет о предприятии в селе Крым Мясниковского района. По данным местных властей, после падения БПЛА на территории предприятия «сгорел склад готовой продукции площадью 2000 кв. метров». Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили вредных веществ в воздухе.

Добавим, также во время атаки беспилотников в селе Чалтырь Мясниковского района пожар уничтожил жилой дом. В этом случае пострадал один человек.