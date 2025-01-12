Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три авиарейса из Казани в Санкт-Петербург задержаны из-за снегопада

Три авиарейса из Казани задержаны на прилет в аэропорт Пулково. Это следует из данных онлайн-табло казанского аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Рейс из Казани в Санкт-Петербург, который изначально был запланирован на 08:30, перенесли на 10:30. Ожидается, что самолет из Казани прибудет в пункт назначения к 12:50. Кроме того, еще два авиарейса, ранее намеченных на 11:20 и 11:50, отложены до 14:10 и 14:40 соответственно.

Также сообщается о задержке двух самолетов, летящих из Санкт-Петербурга в Казань. Прилеты этих рейсов были сдвинуты на более позднее время: вместо 10:20 и 10:50 они ожидаются в 13:20 и 13:40 соответственно.

Ранее в Росавиации сообщили, что в районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сегодня утром сильные осадки в виде снега. В этих условиях самолеты, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно совершают посадки на запасных аэродромах.