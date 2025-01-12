Три авиарейса из Казани в Санкт-Петербург задержаны из-за снегопада

Рейс из Казани в Санкт-Петербург, который изначально был запланирован на 08:30, перенесли на 10:30. Ожидается, что самолет из Казани прибудет в пункт назначения к 12:50. Кроме того, еще два авиарейса, ранее намеченных на 11:20 и 11:50, отложены до 14:10 и 14:40 соответственно.