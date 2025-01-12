«Белтелеком» разрешил оставаться с интернетом при балансе до минус 80 рублей

Сообщается, что блокировка будет осуществляться в тот момент, когда баланс окажется минут 80 рублей. После того, как будет пополнен счет, пользователи и далее смогут пользоваться услугами связи. В компании уточнили, что новая услуга доступна физическим лицам, являющимся абонентами услуг с финансовой формой оплаты. Называются доступ в сеть Интернет byfly на тарифных планах со скоростью 200 Мбит/с и выше, «Видеоконтроль» на тарифных планах «Видеоконтроль Дом», «Видеоконтроль Дом лайт» и другие.