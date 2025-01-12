Верующие римско-католической конфессии отмечают Крещение Господне

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Христиане римско-католического вероисповедания в воскресенье, 12 января, отмечают Крещение Господне.
По решению второго Ватиканского собора, который проходил в середине XX века, были внесены изменения в литургический календарь и было принято решение, что Крещение Господне станет самостоятельным праздником и будет отмечаться в первое воскресенье после Богоявления, которое приходится на 6 января. В православном литургическом календаре Богоявление, или Крещение, — один праздник, он приходится на 19 января.
Согласно литургическим традициям, 12 января во всех католических храмах в этот день проходят благодарственные мессы.
Как и праздник Богоявления, так и праздник Крещения связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан.
В этот день в костелах в память о событиях, которые описаны в Евангелии, освящают воду. Верующие несли освященную воду домой и окропляли свои жилища и блюда, которые ставили на традиционный крещенский стол.
У католиков нет традиции на Крещение или Богоявление окунаться в прорубь, как у православных. Но вода этого дня, в первую очередь, принесенная из костелов, считается особенной, поэтому каждый старался напиться святой водой, чтобы быть весь год здоровым, счастливым и веселым.
У католиков, как и у православных, существуют народные поверья, связанные с крещенским праздником. К примеру, после богослужения в этот день хозяева старались самыми первыми вернуться домой — это считалось залогом того, что они по осени первыми уберут урожай и он будет богатым.
По этому дню также определяли погоду на лето — если день был ясным, то и лето будет жарким.