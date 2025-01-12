Верующие римско-католической конфессии отмечают Крещение Господне

По решению второго Ватиканского собора, который проходил в середине XX века, были внесены изменения в литургический календарь и было принято решение, что Крещение Господне станет самостоятельным праздником и будет отмечаться в первое воскресенье после Богоявления, которое приходится на 6 января. В православном литургическом календаре Богоявление, или Крещение, — один праздник, он приходится на 19 января.