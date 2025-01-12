В Перми отреставрируют главный корпус строительного колледжа

В соответствии с исследованиями, техническое состояние главного корпуса строительного колледжа признано ограниченно работоспособным. Техническое состояние инженерных систем объекта признано неудовлетворительным, за исключением сетей отопления, признанного удовлетворительным. Проектные решения предусматривают восстановление финишной отделки потолков, стен, полов помещений, в которых предусмотрена замена инженерных сетей. Планируется частичный демонтаж и восстановление конструкции подиумов в кабинетах, где будут менять инженерные сети, а также конструкций сцены в актовом зале. Будет вестись демонтаж бетонного пола для устройства канала для прокладки труб водоснабжения и его восстановление. Запроектированы и другие работы, например демонтаж и восстановление конструкций вентшахт и боровов, закладка существующих ниш для устройства электрощитов и прочее. Изменение архитектурного облика фасадов и внутренней отделки во время капремонта здания не предусмотрено.