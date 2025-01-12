В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных.

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 по 11 января 2025 года, назвали в Башкирии. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.
Так, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Алена, Тиана, Язиля, Адель и Эльвина. Мальчиков реже всего называли Арсеном, Абдурахмоном, Роланом, Вадимом и Ихсаном.
Наиболее популярными женскими именами оказались Амина (14), Амелия и Эмилия (по 12), Ясмина и Арина (по 10). У мальчиков — Амир (12), Артем (10), Эмир (9), Александр (8) и Матвей (7).