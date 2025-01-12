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В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных

В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных.

Источник: Башинформ

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 по 11 января 2025 года, назвали в Башкирии. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.

Так, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Алена, Тиана, Язиля, Адель и Эльвина. Мальчиков реже всего называли Арсеном, Абдурахмоном, Роланом, Вадимом и Ихсаном.

Наиболее популярными женскими именами оказались Амина (14), Амелия и Эмилия (по 12), Ясмина и Арина (по 10). У мальчиков — Амир (12), Артем (10), Эмир (9), Александр (8) и Матвей (7).

демография