Главная ёлка Петербурга признана лучшей на конкурсе «Ёлки России»

Официальное объявление результатов запланировано на завтра, но уже сейчас ясно, что праздничное дерево Северной столицы завоевало признание всей страны. Особое внимание к себе привлекли более 300 украшений, созданных вручную и расписанных художниками. Каждая игрушка отражает культурное наследие Петербурга, делая елку не только символом Нового года, но и настоящим произведением искусства.