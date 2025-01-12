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Главная ёлка Петербурга признана лучшей на конкурсе «Ёлки России»

Новогодняя елка Санкт-Петербурга одержала победу во Всероссийском конкурсе «Ёлки России», набрав 56% голосов в итоговом опросе, проведённом в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Ретро-красавица из Северной столице уверенно обошла достойных конкурентов, среди которых были представители Татарстана, Смоленской, Ростовской, Рязанской областей и других регионов.

Официальное объявление результатов запланировано на завтра, но уже сейчас ясно, что праздничное дерево Северной столицы завоевало признание всей страны. Особое внимание к себе привлекли более 300 украшений, созданных вручную и расписанных художниками. Каждая игрушка отражает культурное наследие Петербурга, делая елку не только символом Нового года, но и настоящим произведением искусства.