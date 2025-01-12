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«Нефтида, Олиана, Дорофея, Винсент, Дамиан, Леброн, Марсель». Назвали редкие имена, которыми называли минчане детей в 2024 году

Минчане называли детей редкими именами Олиана, Дорофея и Леброн в 2024.

Источник: Комсомольская правда

Минчане называли детей редкими именами Олиана, Дорофея и Леброн в 2024, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что во Фрунзенском районе среди редких имен оказались Кай Дионис, Геральд, Дилан, а также Браам Азриэль, Данислав, Даниэль Джиденна. Кроме того, минчане называли девочек такими именами, как Эмма Авиталь, Эстер, Нефтида, Олиана. Также указываются Гинтаре, Славяна, Радмила, Мишель-Мари, Луна, Матрена, Евсевия, Дорофея.

В сообщении говорится, что по Минску в 2024 году были зарегистрированы девочки с именами Акулина, Айпери, Венди, Иванна, Кайя, Афина, Хлоя. Что касается мальчиков, то среди необычных и редких имен указаны Леброн, Марсель, Реджеп, Тарас. Кроме того, были зарегистрированы мальчики с именами Бенджамин, Винсент, Дамиан, Элан, Альвиан.

Тем временем власти Минска назвали самые популярные имена в 2024 году: «334 Михаила и 272 Софии».

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