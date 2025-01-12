«Нефтида, Олиана, Дорофея, Винсент, Дамиан, Леброн, Марсель». Назвали редкие имена, которыми называли минчане детей в 2024 году

В сообщении говорится, что по Минску в 2024 году были зарегистрированы девочки с именами Акулина, Айпери, Венди, Иванна, Кайя, Афина, Хлоя. Что касается мальчиков, то среди необычных и редких имен указаны Леброн, Марсель, Реджеп, Тарас. Кроме того, были зарегистрированы мальчики с именами Бенджамин, Винсент, Дамиан, Элан, Альвиан.