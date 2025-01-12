Прекращено курсирование двух пригородных поездов в Молдове

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) с воскресенья прекратила курсирование двух пригородных поездов.
Так, с 12 января перестали следовать составы № 604 Кишинев — Бендеры-3 (Новоаненский район) и № 6924 со станции Бельцы-Слободзея (северный вокзал) до Рогожен.
С понедельника, 13 января, прекратится движение этих же поездов в обратном направлении (поезда № 603 и 6923).
ЖДМ ранее объяснила отмену пригородных поездов сложной финансовой ситуацией.
Напомним. о тяжелой финансовой ситуации на молдавской железной дороге стало известно еще несколько лет назад, в 2023 году сотрудники предприятия выходили на забастовки, в начале 2024 года пост главы ЖДМ покинул Олег Тофилат.
Осенью прошлого года рабочая неделя для железнодорожников сократилась с пяти дней до четырех. Однако положение дел не улучшилось. К августу задолженность по оплате труда выросла до 150 миллионов леев (около 8 миллионов долларов).Профсоюзы потребовали от премьера Дорина Речана безотлагательных мер.
Для выплаты долгов по зарплатам почти для пяти тысяч работников администрация ЖДМ получила два кредита по 35 миллионов леев, но задолженности продолжили расти.
ЖДМ закончила 2024 год с огромными задолженностями по зарплате — более 180 миллионов леев. Летом руководство предприятия проводило аукционы в надежде, что от продажи локомотивов, старых вагонов, а также металлолома можно будет получить около 200 миллионов леев. Однако эти ожидания не подтвердились.
По состоянию на конец декабря железнодорожники не получили еще зарплату за июль.
В начале двухтысячных ЖДМ приносила государству доход порядка одного миллиарда леев в год (примерно 57 миллионов долларов). Об этом в одном из интервью заявил Василий Тарлев, занимавший в те годы пост главы правительства Молдовы.