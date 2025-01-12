Прекращено курсирование двух пригородных поездов в Молдове

ЖДМ закончила 2024 год с огромными задолженностями по зарплате — более 180 миллионов леев. Летом руководство предприятия проводило аукционы в надежде, что от продажи локомотивов, старых вагонов, а также металлолома можно будет получить около 200 миллионов леев. Однако эти ожидания не подтвердились.