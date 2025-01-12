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В Самаре открылся первый туристический информационный центр

В Самаре около Речного вокзала состоялось открытие первого туристического информационного центра.

Источник: тг-канал Главы города, Ивана Носкова

В Самаре состоялось открытие первого туристического информационного центра около Речного Вокзала. На мероприятии присутствовали местные ремесленники, которые собственноручно создают сувениры из кожи, металла, тканей и пряжи.

«Говорили в целом о развитии города, туризма, что особенно актуально в преддверии 450-летия Самары, и о конкретных моментах, на которые важно обратить внимание», — написал в своем телеграм-канале Глава города, Иван Носков.

Парламентарий также отметил, что в будущем важно восстановить исторические здания, открыть туристические центры в различных районах и разработать новые экскурсионные маршруты, способные заинтересовать даже коренных жителей.

туризм и отдых