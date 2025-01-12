Четвертая оттепель января в Перми окончится вместе с выходными

В Перми завершается четвертая оттепель этого месяца, длившаяся с 8 по 12 января. Несмотря на непродолжительное превышение нуля, эта оттепель отметилась тем, что первая половина января 2025 года станет самой теплой с 2007 года. В этот период средняя температура воздуха в Перми оказалась на 7,7 выше нормы, а на юге края — почти на 9 выше.
ГИС-Центр ПГНИУ сообщает, что текущая декада января уже стала самой теплой в истории наблюдений, опередив такие годы, как 1978, 2007 и 2020. Напомним, что рекордные температуры в 2007 году в середине января достигали до +2,9 с дождем. В этом же году оттепель не была столь насыщенной осадками.
По прогнозам синоптиков, аномально теплые дни продлятся до понедельника, когда ожидается прояснение и похолодание. Ночью температура в южной части края и в Перми составит −5…-7, а к утру понедельника на юге может опуститься до −8…-10. На севере края при облачной погоде температура будет колебаться в пределах −1…-4.
Серьезное похолодание, с температурами до −15, ожидается только 16 и 17 января, когда территорию региона будет пересекать гребень повышенного давления.