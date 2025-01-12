Четвертая оттепель января в Перми окончится вместе с выходными

В Перми завершается четвертая оттепель этого месяца, длившаяся с 8 по 12 января. Несмотря на непродолжительное превышение нуля, эта оттепель отметилась тем, что первая половина января 2025 года станет самой теплой с 2007 года. В этот период средняя температура воздуха в Перми оказалась на 7,7 выше нормы, а на юге края — почти на 9 выше.