Жители Иркутска смогут увидеть комету C/2024 G3 утром 13 января

— Поверхность кометы будет сильно разогреваться от Солнца, чего она может не пережить, если же комета успешно пройдёт перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела — прим. ред.) в Южном полушарии Земли можно будет успешно наблюдать объект, — отмечают астрономы.