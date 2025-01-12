Жители Иркутска смогут увидеть комету C/2024 G3 утром 13 января

Жители Иркутска и Приангарья смогут наблюдать комету под названием C/2024 G3. Ранним утром 13 января астрономы-любители встретятся на пляже залива Якоби. По расчетам экспертов, блеск кометы будет виден на небе в 7:45 и появится возле Солнца. Наблюдение продлится до 9:15, сообщают в Иркутском астрономическом сообществе.
— Поверхность кометы будет сильно разогреваться от Солнца, чего она может не пережить, если же комета успешно пройдёт перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела — прим. ред.) в Южном полушарии Земли можно будет успешно наблюдать объект, — отмечают астрономы.
Сибирякам советуют не пропустить событие — видимые не только в телескоп кометы появляются редко.