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Жители Иркутска смогут увидеть комету C/2024 G3 утром 13 января

Сибиряков приглашают на астрономическое наблюдение через телескоп.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутска и Приангарья смогут наблюдать комету под названием C/2024 G3. Ранним утром 13 января астрономы-любители встретятся на пляже залива Якоби. По расчетам экспертов, блеск кометы будет виден на небе в 7:45 и появится возле Солнца. Наблюдение продлится до 9:15, сообщают в Иркутском астрономическом сообществе.

— Поверхность кометы будет сильно разогреваться от Солнца, чего она может не пережить, если же комета успешно пройдёт перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела — прим. ред.) в Южном полушарии Земли можно будет успешно наблюдать объект, — отмечают астрономы.

Сибирякам советуют не пропустить событие — видимые не только в телескоп кометы появляются редко.