Жители СНТ «Родник» под Иркутском записали видеообращение Владимиру Путину

Жители садоводства «Родник» в поселке Плишкино вынуждены несколько дней жить без света. Об этом они рассказали в своем видеообращении президенту Владимиру Путину. Дело в том, что электрическая подстанция, снабжающая их дома, в неисправном состоянии.