Жители СНТ «Родник» под Иркутском записали видеообращение Владимиру Путину

Жители садоводства «Родник» в поселке Плишкино вынуждены несколько дней жить без света. Об этом они рассказали в своем видеообращении президенту Владимиру Путину. Дело в том, что электрическая подстанция, снабжающая их дома, в неисправном состоянии.
— Подстанция «закипела» и находится на грани взрыва, — говорит на камеру мужчина. — Жизни и здоровье людей подвергаются реальной опасности. Вес ситуации становится все хуже. В прошлом году уже были взрывы на высоковольтной линии.
Сибиряки попросили власти и надлежащие ведомства отреагировать на их проблему.
Однако, электросети и трансформаторная подстанция принадлежат потребителям, а потому ответственность за его ремонт и замену ложатся на плечи местных жителей.