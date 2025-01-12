В Ростове задержали бойца, находящегося в международном розыске

В Ростове-на-Дону был задержан военнослужащий, находившийся в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По данным ведомства, 33-летнего мужчину остановили на железнодорожном вокзале Ростов-Главный. Во время проверки оказалось, что боец ранее был объявлен в розыск Кыргызской Республикой по статье «Наемничество».
— Потом также выяснилось, что задержанный является гражданином России и сейчас проходит военную службу, а в Ростов-на-Дону прибыл в свой основной отпуск, — уточнили в УТ МВД России по СКФО.
Для урегулирования ситуации сотрудники транспортной полиции в рамках подведомственности передали мужчину в военную комендатуру.