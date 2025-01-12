Католики Беларуси празднуют Крещение Господне 12 января. Указанный праздник принято отмечать в первое воскресенье после праздника Богоявления. В 2025 году он выпал на 6 января.
Праздник Крещения Господня связан с крещением в реке Иордан Иисуса Христа. Господь принял крещение только в 30-летнем возрасте. На указанный праздник во всех костелах проводятся благодарственные молебны. После возвращения принято накрывать стол, за которым собирается вся семья. Также существует традиция освящения воды. Как правило, святой водой освещали все комнаты в квартире или доме, дом, хозяйственные постройки. А еще на Крещение старались напиться святой водой, чтобы укрепить здоровье на целый год.
На праздник хозяева старались прийти первыми домой после богослужения. Считалось, что и урожай они смогут собрать первыми. А еще на Крещение узнавали, какие выдастся лето 2025 года. Солнечная, морозная и ясная погода предвещала жаркое лето.
Ранее даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.
Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».
Кроме того, назвали редкие имена, которыми называли минчане детей в 2024 году: «Нефтида, Олиана, Дорофея, Винсент, Дамиан, Леброн, Марсель».