Католики Беларуси празднуют Крещение Господне 12 января

Праздник Крещения Господня связан с крещением в реке Иордан Иисуса Христа. Господь принял крещение только в 30-летнем возрасте. На указанный праздник во всех костелах проводятся благодарственные молебны. После возвращения принято накрывать стол, за которым собирается вся семья. Также существует традиция освящения воды. Как правило, святой водой освещали все комнаты в квартире или доме, дом, хозяйственные постройки. А еще на Крещение старались напиться святой водой, чтобы укрепить здоровье на целый год.