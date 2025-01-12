В Омской области появится база для экстремального отдыха

В 2025 году под Омском в Чернолучье откроется база отдыха с экстремальными развлечениями.
«База отдыха будет включать собственную взлетно-посадочную полосу, где будут доступны прыжки с парашютом, полеты на воздушных шарах и другие экстремальные виды отдыха», — рассказал в интервью ТАСС зампред правительства Омской области Иван Колесник.
Новый уголок для отдыха займет обширную территорию на площади 70 гектаров и станет уникальным туристическим направлением, которое будет востребовано не только в Омской области, но и в соседних регионах и Республике Казахстан.
Посетители также смогут заняться вейксерфингом, отдохнуть на пляже, посетить термальные источники и покататься на квадроциклах и снегоходах. Главный корпус базы будет построен в виде самолета, а вокруг него расположатся 200 глэмпингов.