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В Омской области появится база для экстремального отдыха

Уникальная база для активного отдыха откроется в 2025 году на площади 70 гектаров.
Источник: Комсомольская правда

В 2025 году под Омском в Чернолучье откроется база отдыха с экстремальными развлечениями.

«База отдыха будет включать собственную взлетно-посадочную полосу, где будут доступны прыжки с парашютом, полеты на воздушных шарах и другие экстремальные виды отдыха», — рассказал в интервью ТАСС зампред правительства Омской области Иван Колесник.

Новый уголок для отдыха займет обширную территорию на площади 70 гектаров и станет уникальным туристическим направлением, которое будет востребовано не только в Омской области, но и в соседних регионах и Республике Казахстан.

Посетители также смогут заняться вейксерфингом, отдохнуть на пляже, посетить термальные источники и покататься на квадроциклах и снегоходах. Главный корпус базы будет построен в виде самолета, а вокруг него расположатся 200 глэмпингов.