В работе общественного транспорта — сбои из-за снега. На Бухарестской трамвай не осилил пути

Трамвай сошел с заснеженных рельсов утром 12 января на Бухарестской улице, сообщает читатель «Фонтанки». Из-за невозможности проезда по Бухарестской временно изменены трассы трамвайных маршрутов № 25, 49, информирует Организатор перевозок.
В Пулково, по данным службы, из-за погоды изменены трассы автобусных маршрутов № 39, 39Э, 82Э: высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на нижнем пандусе аэропорта Пулково-1.
Вот так выглядела ночью КАД. Скорость движения на многих участках магистрали сейчас снижена.
Дорожники и коммунальщики работают, но не успевают. Местами видно, что снег чистили, а местами еще не успели.
В Петербурге сегодня сильный снегопад, загруженность дорог выше обычного, улицы «пожелтели». Пулково не принимает и не отправляет самолеты.