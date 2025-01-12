Проблемы с вывозом мусора в Перми связали с плохой уборкой снега

В пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами объяснили ситуацию с переполненными контейнерами по нескольким адресам, которые в своих жалобах указывали пользователи соцсетей и читатели perm.aif.ru. Оказалось, что в ряде случаев проблема возникла из-за плохой уборки снега: сотрудники оператора просто не могут вывезти мусор.