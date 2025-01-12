Проблемы с вывозом мусора в Перми связали с плохой уборкой снега

Ситуация с невывозом мусора с площадок и, как следствие, переполненными контейнерами в Перми усугубляется из-за плохо очищенных от снега дорог, сообщили perm.aif.ru в АО «ПРО ТКО».
В пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами объяснили ситуацию с переполненными контейнерами по нескольким адресам, которые в своих жалобах указывали пользователи соцсетей и читатели perm.aif.ru. Оказалось, что в ряде случаев проблема возникла из-за плохой уборки снега: сотрудники оператора просто не могут вывезти мусор.
Так, к площадке возле дома по адресу Карпинского, 14 приезжают за мусором ежедневно, но из-за снежной каши на дороге выкатить переполненные контейнеры к машине не получается: колёса баков просто вязнут в снегу. В АО «ПРО ТКО» отметили, что этом месте срочно требуется зачистка дороги.
Похожая ситуация и с одной из контейнерных площадок возле дома на Крупской, 78: сотрудникам оператора приходится координировать свой приезд с дворником, чтобы к моменту прибытия машины расчистили завал и появилась возможность забрать мусор.
Напомним, с 1 января в Мотовилихинском, а также частично Индустриальном и Свердловском районах Перми сменились подрядчики по вывозу коммунальных отходов — и новый оператор к объёмам работ оказался не вполне готов.