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ГАИ Уфы задержала находящегося в федеральном розыске преступника

В Уфе поймали разыскиваемого за поддельные документы иностранца.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 января, в Уфе задержали находящегося в федеральном розыске преступника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Все случилось на проспекте Октября. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Lada Largus, за рулем которого был 31-летний уроженец ближнего зарубежья, который, как выяснилось после проверки по базам МВД, был в федеральном розыске за использование поддельных документов.

Мужчину доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.

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