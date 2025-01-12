ГАИ Уфы задержала находящегося в федеральном розыске преступника

Вчера, 11 января, в Уфе задержали находящегося в федеральном розыске преступника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Все случилось на проспекте Октября. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Lada Largus, за рулем которого был 31-летний уроженец ближнего зарубежья, который, как выяснилось после проверки по базам МВД, был в федеральном розыске за использование поддельных документов.
Мужчину доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.