ГАИ Уфы задержала находящегося в федеральном розыске преступника

Все случилось на проспекте Октября. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Lada Largus, за рулем которого был 31-летний уроженец ближнего зарубежья, который, как выяснилось после проверки по базам МВД, был в федеральном розыске за использование поддельных документов.