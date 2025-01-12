В Омск уже 18 января придут Крещенские морозы

В Омск придут Крещенские морозы. По прогнозам синоптиков, на Крещение в Омске похолодает. В ночь на 18 января температура воздуха опустится до −24°C, днем потеплеет до −15°C. В ночь на 19 января столбик термометра опустится до −20°C, днем потеплеет до −9°C.