В Омск уже 18 января придут Крещенские морозы

В Омск придут Крещенские морозы. По прогнозам синоптиков, на Крещение в Омске похолодает. В ночь на 18 января температура воздуха опустится до −24°C, днем потеплеет до −15°C. В ночь на 19 января столбик термометра опустится до −20°C, днем потеплеет до −9°C.
В министерстве региональной безопасности напомнили о правилах безопасности при омовении в крещенских купелях. Необходимо строго следовать правилам:
— окунайтесь в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;
— идите к купели в удобной, нескользящей обуви;
— погружайтесь в прорубь по шею, не замочив голову;
— не ныряйте с головой;
— не находитесь в проруби дольше 1 минуты;
— при выходе из проруби воспользуйтесь полотенцем или горстью снега;
— после купания разотритесь полотенцем и наденьте сухую одежду.
В целях безопасности толщина льда вокруг купелей должна составлять не менее 25 сантиметров. Количество официальных мест для зимних купаний зависит от погодных условий. Итоговый перечень разрешенных купелей будет опубликован ближе к празднику Крещения.
Перед открытием купелей сотрудники правоохранительных органов тщательно проверят их соответствие требованиям безопасности. Все купили имеют пологое дно, глубина составляет не более 1,8 метра, проруби оборудуются на открытых участков водоемов без промоин.