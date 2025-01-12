Синоптики сказали о морозе −12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января

Согласно прогнозу синоптиков, 14 января Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с юга Швеции. По причине этого ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется облачность, в ночное время будет облачно с прояснениями. Кроме того, ночью по северной части, а утром и днем на большей территории страны пройдут снег, мокрый снег, дождь.