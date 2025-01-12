Соболенко победила Стивенс в первом круге Australian Open

На старте турнира Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
В следующем круге белоруска сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
В следующем круге белоруска сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.