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Соболенко победила Стивенс в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Источник: Reuters

На старте турнира Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

В следующем круге белоруска сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.