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В Кировском районе Казани произойдет массовое отключение воды в домах

Это связано с запланированными работами на централизованных коммунальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Ровно на сутки — с 9.00 14 января до 9.00 15 января, в Кировском районе Казани массово отключат воду. Причина в работах по подключению двух жилых домов на улице Большой к централизованным сетям.

Планируется, что воды в указанное время не будет по следующим адресам:

— ул. Большая, 80, частные дома от № 22 до № 107;

— ул. Кызыл Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 39/1;

— ул. Серп и Молот, 26;

— ул. Столярова, 19, 37, 39 корп.2;

Также под отключение попадают все дома на улицах Брюсова, Военной, Казахской, Карельской и Чистоозерской, сообщает МУП «Водоканал».

ЖКХ