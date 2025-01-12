В Кировском районе Казани произойдет массовое отключение воды в домах

Ровно на сутки — с 9.00 14 января до 9.00 15 января, в Кировском районе Казани массово отключат воду. Причина в работах по подключению двух жилых домов на улице Большой к централизованным сетям.
Планируется, что воды в указанное время не будет по следующим адресам:
— ул. Большая, 80, частные дома от № 22 до № 107;
— ул. Кызыл Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 39/1;
— ул. Серп и Молот, 26;
— ул. Столярова, 19, 37, 39 корп.2;
Также под отключение попадают все дома на улицах Брюсова, Военной, Казахской, Карельской и Чистоозерской, сообщает МУП «Водоканал».