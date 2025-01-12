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«Сильные ливневые осадки». На запасные аэродромы ушли 33 петербургских рейса

По данным на 12:35 мск, 33 самолета, направлявшихся по маршрутам в Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь в Москве. Прием и отправка рейсов приостановлены пока до 13:20 мск, сообщает представитель Росавиации.

«В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега», — отмечают в ведомстве.

Новость дополняется.