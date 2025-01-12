«Сильные ливневые осадки». На запасные аэродромы ушли 33 петербургских рейса

По данным на 12:35 мск, 33 самолета, направлявшихся по маршрутам в Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь в Москве. Прием и отправка рейсов приостановлены пока до 13:20 мск, сообщает представитель Росавиации.