Врач объяснила, чем опасна разморозка продуктов при комнатной температуре

— Размораживание в микроволновке — быстрый способ, но он влияет на текстуру и вкус, и также создает условия для бактерий. Метод размораживания под водой безопасен только при использовании холодной воды и частой ее замене. Однако это требует времени и дополнительного контроля, — отметила Зарема Тен.