Врач объяснила, чем опасна разморозка продуктов при комнатной температуре

Размораживать продукты при комнатной температуре может быть опасно для здоровья. Обычно благоприятные условия становятся средой для размножения бактерий. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
Комнатная температура составляет +20−25 градусов. В такой среде на поверхности замороженных продуктов, даже если они выглядят «чистыми», могут находиться сальмонеллы, кишечная палочка или листерии.
Когда продукт размораживается, его поверхность быстро прогревается выше +5 градусов, но внутренние части еще остаются замороженными. Именно в этот период бактерии начинают активно размножаться.
Если продукт пробыл в комнатной температуре несколько часов, появляется риск пищевого отравления.
— Размораживание в микроволновке — быстрый способ, но он влияет на текстуру и вкус, и также создает условия для бактерий. Метод размораживания под водой безопасен только при использовании холодной воды и частой ее замене. Однако это требует времени и дополнительного контроля, — отметила Зарема Тен.