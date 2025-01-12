Петербуржцы смогут вернуть авиабилеты и потребовать компенсацию из-за отмены рейса

Вылет по некоторым направлениям откладывали уже несколько раз — например, в Казань. В случае задержки пассажиры могут отказаться от полета. Такой отказ считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилеты, даже если он считается «невозвратным».
Также при задержке рейса пассажиры могут рассчитывать на бесплатные дополнительные услуги: организацию хранения багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (до 7 лет). При переносе рейса более чем на два часа ожидающих должны обеспечить прохладительными напитками, при задержке вылета на четыре часа — горячим питанием, на восемь — размещением в гостинице.
Напомним, массовые задержки вылетов из аэропорта Петербурга начались вечером 10 января. Утром 12 января Пулково приостановил работу из-за сильного снегопада. Вскоре в воздушной гавани ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов для обеспечения размещения давно ожидающих своего вылета путешественников.
Актуальную информацию о вылете можно сверить на онлайн-табло Пулково и связавшись с авиакомпанией.