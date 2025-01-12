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Петербуржцы смогут вернуть авиабилеты и потребовать компенсацию из-за отмены рейса

В последние двое суток из-за сложных метеоусловий из Пулково не могут вылететь пассажиры десятков рейсов, аэропорт приостановил работу. В Роспотребнадзоре напомнили о правах авиапассажиров в случае задержки или отмены рейса.

Вылет по некоторым направлениям откладывали уже несколько раз — например, в Казань. В случае задержки пассажиры могут отказаться от полета. Такой отказ считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилеты, даже если он считается «невозвратным».

Пассажир вправе обратиться с претензией к авиаперевозчику. Это остается на усмотрение каждого человека — в данной ситуации причиной отмен и задержек рейсов стали именно сложные метеоусловия, с которыми аэропорт не в силах справиться без потерь. Однако пассажир все равно может потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев.

Также при задержке рейса пассажиры могут рассчитывать на бесплатные дополнительные услуги: организацию хранения багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (до 7 лет). При переносе рейса более чем на два часа ожидающих должны обеспечить прохладительными напитками, при задержке вылета на четыре часа — горячим питанием, на восемь — размещением в гостинице.

Напомним, массовые задержки вылетов из аэропорта Петербурга начались вечером 10 января. Утром 12 января Пулково приостановил работу из-за сильного снегопада. Вскоре в воздушной гавани ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов для обеспечения размещения давно ожидающих своего вылета путешественников.

Актуальную информацию о вылете можно сверить на онлайн-табло Пулково и связавшись с авиакомпанией.