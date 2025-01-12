Петербуржцы смогут вернуть авиабилеты и потребовать компенсацию из-за отмены рейса

Вылет по некоторым направлениям откладывали уже несколько раз — например, в Казань. В случае задержки пассажиры могут отказаться от полета. Такой отказ считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилеты, даже если он считается «невозвратным».

Пассажир вправе обратиться с претензией к авиаперевозчику. Это остается на усмотрение каждого человека — в данной ситуации причиной отмен и задержек рейсов стали именно сложные метеоусловия, с которыми аэропорт не в силах справиться без потерь. Однако пассажир все равно может потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев.