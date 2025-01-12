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Рейсы задержаны в Кольцово из-за непогоды в Санкт-Петербурге

Два рейса в Санкт-Петербург задержаны в Кольцово. Причина — в плохой погоде, которая парализовала аэропорт Пулково в северной столице.

Самолет Airbus-320, выполняющий рейс U6−174 авиакомпании «Уральские авиалинии», должен был отправиться из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 12 января в 13:10 по местному времени. Однако вылет был задержан. Также был перенесен рейс R3−467 авиакомпании «Якутия».

Самолет Boeing-737 должен был отправиться из Якутска в Санкт-Петербург через Екатеринбург в 11:40 по местному времени. Теперь же он вылетит в 18:00 по уральскому времени. Из-за сильного снегопада Пулково в Санкт-Петербурге не принимает и не отправляет рейсы.

По словам представителя Росавиации Артема Кореянко, утром в районе аэропорта начался сильный снегопад. Из-за этого самолеты, которые должны были прилететь в город, вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах.