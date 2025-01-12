Рейсы задержаны в Кольцово из-за непогоды в Санкт-Петербурге

Самолет Boeing-737 должен был отправиться из Якутска в Санкт-Петербург через Екатеринбург в 11:40 по местному времени. Теперь же он вылетит в 18:00 по уральскому времени. Из-за сильного снегопада Пулково в Санкт-Петербурге не принимает и не отправляет рейсы.