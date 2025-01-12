На борьбу со снегом в Петербурге вышли 7478 дворников

— На линию вышли 917 единиц уборочной техники. Сначала механизаторы очищают территорию, а затем обрабатывают ее противогололедными средствами. В работе также участвуют 827 единиц малой механизации. Губернатор Александр Беглов ранее поставил задачу задействовать все силы и средства, имеющиеся в распоряжении дорожных и жилищных служб, — сообщили в Смольном.