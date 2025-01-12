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На борьбу со снегом в Петербурге вышли 7478 дворников

На линии вышли 917 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, который накрыл город 11 января и продолжился на следующий день. Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, утром 12 января к уборке улиц приступили 7 478 дворников.

— На линию вышли 917 единиц уборочной техники. Сначала механизаторы очищают территорию, а затем обрабатывают ее противогололедными средствами. В работе также участвуют 827 единиц малой механизации. Губернатор Александр Беглов ранее поставил задачу задействовать все силы и средства, имеющиеся в распоряжении дорожных и жилищных служб, — сообщили в Смольном.

Кроме того, начались работы по очистке кровель от снега. Отмечается, что к работе подключились 809 кровельщиков.

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», в Северную столицу пришел циклон «Чарли», который поставил рекорд по уровню снежного покрова этой зимой. Сугробы в Петербурге достигли отметки в 39 сантиметров.

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