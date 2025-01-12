«Дом надо было спасать, все системы были изношены, крыша текла, а окна держались на веревочках»: Как жителям в Кишиневе удалось превратить свое жилье в дом образцового содержания

Думаю, все это удалось сделать юлагодаря моему педагогическому опыту. Я умею находить подход к людям, выстраивать доверительные отношения как с жильцами, так и с экономическими агентами. Конечно, одной мне было бы сложно справиться. У меня есть замечательная команда — административный совет нашего дома. Например, Виктор Стратан, первый председатель нашего дома и старожил, всегда готов помочь. Также поддерживает молодое поколение, выросшее в этом доме, которое болеет за наш дом и помогает во всем. Это Светлана Лунгу.