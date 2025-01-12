«Дом надо было спасать, все системы были изношены, крыша текла, а окна держались на веревочках»: Как жителям в Кишиневе удалось превратить свое жилье в дом образцового содержания

Пятиэтажному столичному дому по улице Крянгэ, 78 в этом году исполняется ровно полвека. За последние годы дом преобразился до неузнаваемости. Руководство дома взяла на себя Валентина Бабенко, и благодаря её усилиям дом практически обновился. Как это удается в наших сложных экономических условиях?
— Я родилась и выросла в Молдове, — рассказывает администратор дома Валентина Семеновна Бабенко. — Почти 45 лет я работала педагогом, преподавала детям основы жизни и взаимопомощи. В 2020 году жильцы нашего дома доверили мне руководство. Это была большая ответственность, но я понимала, что наш дом необходимо спасать, ведь на тот момент он находился в ужасном состоянии.
Дом требовал капитального ремонта. Водопроводные и канализационные трубы, отопительная система были изношены, крыша текла, окна держались буквально на верёвочках, а почтовые ящики разваливались. Это был дом, который разрушался на глазах.
— И как вам удалось в корне изменить ситуацию? Преобразить дом?
— Прежде всего, я наладила сотрудничество с экономическими агентами, которые являются собственниками помещений на первом этаже. Мы совместно разработали план работ и начали поэтапную реконструкцию. За четыре года мы поменяли водопроводные, водосточные, канализационные трубы, отопительную систему, окна, отремонтировали крышу, подъезды, установили новые почтовые ящики. Мы установили камеры видео наблюдений, отремонтировали фасад 1 го этажа. Благодаря регулярным платежам жильцов и поддержке экономических агентов мы смогли сделать действительно многое. Проделана огромнейшая работа.
Думаю, все это удалось сделать юлагодаря моему педагогическому опыту. Я умею находить подход к людям, выстраивать доверительные отношения как с жильцами, так и с экономическими агентами. Конечно, одной мне было бы сложно справиться. У меня есть замечательная команда — административный совет нашего дома. Например, Виктор Стратан, первый председатель нашего дома и старожил, всегда готов помочь. Также поддерживает молодое поколение, выросшее в этом доме, которое болеет за наш дом и помогает во всем. Это Светлана Лунгу.
Особую благодарность хочу выразить руководству нашего района, особенно претору сектора Буюкань Василию Морою. Он откликается на любые наши просьбы — будь то установка тротуарных столбиков, ремонт дороги, установка лавочек и урн или предоставление молодых деревьев для озеленения. Благодаря этой поддержке мы смогли сделать наш двор уютным и красивым.
Я верю, что наш дом станет примером для других. Мы продолжим улучшать условия, сохраняя уют и добрососедские отношения. Новый год и 50-летний юбилей дома мы встречаем с гордостью за проделанную работу, и я уверена, что впереди нас ждут новые достижения.