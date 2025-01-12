Омские врачи провели операцию по установке сосуда без общего наркоза

В Областной клинической больнице была проведена сложнейшая операция по установке стент-графта (искусственного сосуда) в брюшной отдел аорты. Врачи установили стент-графт в брюшной отдел аорты без разреза на животе. Операция была проведена через два небольших надреза на бедрах.
У 70-летнего пациента была диагностирована аневризма брюшной аорты и подвздошных артерий, что создавало высокий риск разрыва. Открытая операция под общим наркозом была слишком рискованной из-за сопутствующих заболеваний.
Операция прошла успешно благодаря мастерству рентген-хирурга Михаила Ситникова. Искусственный сосуд исключил аневризму из кровотока и устранил риск ее разрыва. Также была выполнена эмболизация внутренних подвздошных артерий и ликвидирована аневризма левой подвздошной артерии.
Пациента выписали домой через пять дней, и он вернется на контрольный осмотр через шесть месяцев.
Инфраренальную аневризму аорты можно обнаружить только с помощью обследования. Летальность при разрыве аорты составляет 80%. Внутрисосудистое протезирование — эффективный и безопасный метод лечения аневризм, особенно для пациентов с высоким риском.
В областной больнице с 2009 года проведено 105 операций по протезированию аневризмы аорты. В 2024 году врачи выполнили 10 таких операций.