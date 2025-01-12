Омские врачи провели операцию по установке сосуда без общего наркоза

В Областной клинической больнице была проведена сложнейшая операция по установке стент-графта (искусственного сосуда) в брюшной отдел аорты. Врачи установили стент-графт в брюшной отдел аорты без разреза на животе. Операция была проведена через два небольших надреза на бедрах.