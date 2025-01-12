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Более 130 эскалаторов отремонтировали в московском метро в 2024 году

В 2024 году в Московском метрополитене обновили 131 эскалатор, при этом 43 из них капитально отремонтировали с полной переборкой и заменой некоторых деталей, а у 88 провели средний ремонт, в ходе которого поменяли отдельные элементы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицыю.

Источник: РИА "Новости"

«Ежедневно в московском метро совершается более 8 млн поездок, поэтому одна из приоритетных задач для нас — на высочайшем уровне поддерживать работу инфраструктуры. По поручению Сергея Собянина мы провели капитальный и средний ремонт 131 эскалатора — это более чем на 30% превышает показатель прошлого года», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Работы прошли в том числе на станциях метро «Алексеевская», «Марксистская», «Владыкино», «Калужская», «Щукинская» и «Парк культуры». Принятые меры имеют планово-предупредительный характер и реализуются до того, как эскалаторы выйдут из строя.

метро