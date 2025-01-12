Более 130 эскалаторов отремонтировали в московском метро в 2024 году

В 2024 году в Московском метрополитене обновили 131 эскалатор, при этом 43 из них капитально отремонтировали с полной переборкой и заменой некоторых деталей, а у 88 провели средний ремонт, в ходе которого поменяли отдельные элементы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицыю.