Более 130 эскалаторов отремонтировали в московском метро в 2024 году

«Ежедневно в московском метро совершается более 8 млн поездок, поэтому одна из приоритетных задач для нас — на высочайшем уровне поддерживать работу инфраструктуры. По поручению Сергея Собянина мы провели капитальный и средний ремонт 131 эскалатора — это более чем на 30% превышает показатель прошлого года», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Работы прошли в том числе на станциях метро «Алексеевская», «Марксистская», «Владыкино», «Калужская», «Щукинская» и «Парк культуры». Принятые меры имеют планово-предупредительный характер и реализуются до того, как эскалаторы выйдут из строя.