Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Стивенс на старте Australian Open

Белоруска Соболенко стартовала с победы на Australian Open в Мельбурне.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс на старте Australian Open в Мельбурне.

Игра между теннисистками в 1/64 финала состоялась 12 января 2025 года. В двух партиях белоруске Соболенко удалось выиграть у Стивенс со счетом 6:3, 6:2. Встреча длилась более часа. Во втором раунде первая ракетка мира встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Ранее Арина Соболенко рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».

Также Соболенко рассказала, как пережила смерть Константина Кольцова.

А еще мы писали, что Соболенко и Мирра Андреева попали в одну четверть сетки Australian Open.

Кстати, синоптики сказали о морозе −12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января.