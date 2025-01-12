Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Стивенс на старте Australian Open

Игра между теннисистками в 1/64 финала состоялась 12 января 2025 года. В двух партиях белоруске Соболенко удалось выиграть у Стивенс со счетом 6:3, 6:2. Встреча длилась более часа. Во втором раунде первая ракетка мира встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.