Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Стивенс на старте Australian Open

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс на старте Australian Open в Мельбурне.
Игра между теннисистками в 1/64 финала состоялась 12 января 2025 года. В двух партиях белоруске Соболенко удалось выиграть у Стивенс со счетом 6:3, 6:2. Встреча длилась более часа. Во втором раунде первая ракетка мира встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
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