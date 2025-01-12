Аэропорт Пулково возобновил работу после снежного коллапса

Закрытие Пулково 12 января стало следствием обрушившегося на Петербург циклона «Чарли», который принес рекордные снегопады. С раннего утра аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. В связи с этим более 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы, десятки рейсов задержаны, часть — отменена.