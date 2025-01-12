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Аэропорт Пулково возобновил работу после снежного коллапса

После остановки из-за мощного снегопада аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет рейсы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы приведен в нормативное состояние.

Закрытие Пулково 12 января стало следствием обрушившегося на Петербург циклона «Чарли», который принес рекордные снегопады. С раннего утра аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. В связи с этим более 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы, десятки рейсов задержаны, часть — отменена.

На взлетно-посадочных полосах круглосуточно работали снегоуборочные машины. Однако обильные осадки и сильный ветер усложнили расчистку. В Росавиации отметили, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

Администрация аэропорта предприняла меры для комфортного размещения пассажиров задержанных рейсов. Зону вылета внутренних рейсов временно закрыли, а ожидающим предложили разместиться в общедоступной зоне терминала. Им раздавали воду и ваучеры на питание.

«Службы аэропорта и авиакомпании делают все возможное для обеспечения пассажиров всем необходимым в сложных метеоусловиях», — заявили в Пулково.

Тем временем циклон «Чарли» продолжает засыпать снегом Петербург. Уровень снежного покрова уже вырос до 29 сантиметров, что стало рекордом этой зимы. Осадки ожидаются до вечера 12 января.