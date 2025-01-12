В Свердловскую область после оттепели придет похолодание

— В ночь на 13 января при отсутствии облачности под влиянием антициклона вновь сформируется приземная инверсия температуры, в южной половине области может похолодать до −8..-13 градусов, несмотря на плюсовую температуру по высотам, — пишет в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.