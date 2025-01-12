В Свердловскую область после оттепели придет похолодание

12 января снег в Екатеринбурге продолжает таять из-за плюсовой температуры, также, как и в новогодние праздники.
По данным синоптика Алексея Пулина, всю следующую неделю относительно теплая погода для Свердловской области будет сохраняться. Однако к концу рабочей недели температура воздуха начнет падать.
— В ночь на 13 января при отсутствии облачности под влиянием антициклона вновь сформируется приземная инверсия температуры, в южной половине области может похолодать до −8..-13 градусов, несмотря на плюсовую температуру по высотам, — пишет в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.
Однако днем 13 января в уральской столице прогнозируется тепло: температура воздуха ожидается до −1 градуса по Цельсию. С 14 по 16 января чуть холоднее. Ночью воздух будет остывать до −6 градусов, а днем ожидается до −5 градусов.
17 января, пятница, станет самым холодным днем на неделе. По прогнозу синоптиков, ночью ожидается похолодание до −13 градусов, а днем до −9 градусов.