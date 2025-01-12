Белорусы смогут увидеть редкий парад семи планет с 21 января 2025 года

Сообщается, что парад планет начнется с 21 января. Так, в ночном небе в одну линию выстроятся Уран, Венера, Сатурн, Юпитер, Марс, Нептун. Специалисты советуют наблюдать за планетами в темное время суток в период с 21 по 25 января. Кроме того, астрономы отмечают, что четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Речь идет про Венеру, Марс, Сатурн, Юпитер. Также сказано, что 28 февраля к параду планет присоединиться и Меркурий. В названный день на небе будут видны все семь планет, за исключением Земли.