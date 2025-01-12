Самолет Новосибирск-Санкт-Петербург ушел на запасной аэродром из-за снегопада

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов утром 12 января. В настоящий момент там ведутся работы по очистке взлетно-посадочных полос от снега. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — пояснили в аэропорту.