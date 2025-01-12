Глава администрации Ростова-на-Дону поздравил сотрудников прокуратуры

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил действующих сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Пост в Telegram был опубликован сегодня, 12 января.
— Вы стоите на страже прав и свобод граждан, выступаете гарантами соблюдения и исполнения законов. Это почетная миссия, требующая высокого профессионализма и таких качеств, как честность, мужество, объективность, — отметил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер пожелал специалистам надзорного ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в решении поставленных задач.