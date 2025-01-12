Два вида российских стеклоомывателей запретили продавать в Беларуси

Проверка показала, что изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. Так, показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 15ºС, что не позволяет применять жидкость при минус 20ºС.