Два вида российских стеклоомывателей запретили продавать в Беларуси

Под запрет попал стеклоомыватель SIBIRIA-20, который производит ООО «Дзержинский завод органического синтеза» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Проверка показала, что изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. Так, показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 15ºС, что не позволяет применять жидкость при минус 20ºС.
Запретили и жидкость стеклоомывающую низкозамерзающую SKYLUX ice crusher −30C. Ее призводит ООО «Техноснаб-НН», также в Дзержинске Нижегородской области.
Эта продукция тоже не прошла проверку температурой: начало кристаллизации зафиксировали при минус 12ºС. Кроме того, в составе оказался метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке. При допустимой в Беларуси норме не более 0,05 объемного процента фактическое содержание метилового спирта составило более 0,7 объемного процента.
Оба товара запретили продавать с 17 января.