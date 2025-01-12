В Омске увеличилась стоимость проезда на 14-ти маршрутах

С 1 января в Омске изменилась стоимость проезда в некоторых автобусах и маршрутках. Об этом свидетельствует реестр муниципальных маршрутов, обновленный 10 января «Пассажирсервисом».
Документ попал в распоряжении портала «NGS55». Изменения в стоимости автобусных маршрутов коснется перевозчиков 14 городских маршрутов. Так стоимость проезда с 1 января изменилась следующим образом:
— Маршруты 59, 73, 89: повышение на 2 рубля при оплате наличными (с 38 до 40 рублей);
— Маршрут 55: повышение на 5 рублей при оплате наличными (с 35 до 40 рублей);
— Маршруты 51, 20: повышение на 2 рубля при оплате наличными (с 38 до 40 рублей), повышение на 3 рубля для школьников и на 4 рубля для пенсионеров и студентов;
— Маршрут 47: повышение на 5 рублей при оплате наличными (с 40 до 45 рублей) и банковской картой (с 38 до 45 рублей); повышение на 5 рублей для школьников, пенсионеров и студентов.
Изменения в стоимости маршрутных такси:
— Маршрут 550: повышение на 5 рублей для всех категорий пассажиров (с 35 до 40 рублей).
— Маршрут 415: повышение на 5 рублей для всех категорий пассажиров (с 40 до 45 рублей).
— Маршрут 903: повышение на 5 рублей для всех категорий пассажиров (с 40 до 45 рублей).
— Маршруты 339, 222, 399, 272: повышение на 5 рублей для всех категорий пассажиров (с 40 до 45 рублей).
Ранее мы писали, что скидка при оплате через СБП с муниципальном транспорте с 1 января уже не действует.