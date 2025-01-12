Пять часов в снежном плену. Как в Пулково ждали самолеты — рассказы пассажиров

Около 13:20 он возобновил работу, однако задержки рейсов могут сохраняться, предупреждают в воздушной гавани. Пассажиров, которые летели в Петербурге, но попали на запасные аэродромы, обещают в итоге довезти до Пулково.
Пассажиры задержанных рейсов поделились с «Фонтанкой» тем, как проводили время в ожидании открытия аэропорта. Один из путешественников рассказал, что их посадили в самолет, а потом вернули обратно в аэропорт. «Продержали больше часа. Потому что трап не мог подъехать, буксовал», — отмечает читатель. По его словам, в зоне ожидания началось настоящее столпотворение. «Негде сесть уже на пол. Очереди за едой. И ожидание на готовку», — сообщил он. Другой пассажир рассказал, что три часа просидел в самолете, а потом еще два в аэропорту.
В зоне вылета, действительно, скопилось так много ожидающих, что в Пулково ограничили доступ туда новых пассажиров. Им предложили воспользоваться залом ожидания на втором этаже в общедоступной зоне терминала. За столами одного из кафе пассажиры разложили настольные игры, чтобы отвлечься и скоротать время. Один из путешественников взял в руки гитару и начал описывать происходящее в песне: «Я в Пулково сижу с шести утра».
Некоторые пассажиры ждали в аэропорту еще с прошлого вечера. «Застрял в аэропорту, мой рейс перенесли на 15 часов примерно, с 19:40 11 января я не могу вылететь до сих пор. Не спал уже больше суток», — поделился пассажир Nordwind. По его словам, авиакомпания отель не предоставила.
Авиакомпании начали раздавать пассажирам воду и ваучеры на питание. В пресс-службе Пулково сообщили, что также воду выдают в зоне вылета внутренних авиалиний (у выходов на посадку 6 и 11) и в зоне вылета международных авиалиний у выходов на посадку. А Роспотребнадзор напомнил путешественникам об их правах.
О приостановке приема и отправки судов аэропорт сообщил в 08:33 12 января. С того момента были задержаны около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов. 33 рейса направили на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец.UPD: В 16.30 аэропорт Пулково снова приостановил прием и отправку воздушных судов. «Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах», — сообщил оператор.