Пять часов в снежном плену. Как в Пулково ждали самолеты — рассказы пассажиров

Пассажиры задержанных рейсов поделились с «Фонтанкой» тем, как проводили время в ожидании открытия аэропорта. Один из путешественников рассказал, что их посадили в самолет, а потом вернули обратно в аэропорт. «Продержали больше часа. Потому что трап не мог подъехать, буксовал», — отмечает читатель. По его словам, в зоне ожидания началось настоящее столпотворение. «Негде сесть уже на пол. Очереди за едой. И ожидание на готовку», — сообщил он. Другой пассажир рассказал, что три часа просидел в самолете, а потом еще два в аэропорту.