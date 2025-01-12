Евгений Наумов пообещал, что к лету 2025 жизнь в поселке Пригородный «кардинально изменится»

Во втором полугодии 2025 года планируют приступить к капитальному ремонту и асфальтированию дороги. В перспективе в поселок пустят общественный транспорт. В поселке Пригородный выделены земельные участки для многодетных семей. Информация о том, что землю выделили на территории, не обеспеченной инженерными коммуникациями, поднимался несколько лет назад.