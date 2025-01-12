Евгений Наумов пообещал, что к лету 2025 жизнь в поселке Пригородный «кардинально изменится»

К лету 2025 года в поселке Пригородный Краснодара появится свет, вода и газ. Жизнь «кардинально изменится», пообещал глава краевой столицы Евгений Наумов.
Власти уже заключили договор на строительство электросетей внутри поселка. Эти работы должны начаться в январе. Параллельно построенные сети будут присоединять к магистральным. Заявки на подключение участков можно подавать уже сейчас, но сами работы начнутся летом, сообщил мэр.
В феврале в поселке начнут бурить скважены. А первая вода там должна появиться к июню.
Газопровод специалисты смогут запустить только после окончания отопительного сезона. Сейчас осталось достроить 1,5 км сетей. Также к завершению близко и строительство коммунальных сетей.
Кроме того, по словам Евгения Наумова, «в долгосрочной перспективе» в поселке Пригородный должны построить школу на 1550 мест и детсад на 200 мест. Сроки их строительства мэр не обозначил.
Ранее «Югополис» сообщал, что Евгений Наумов встречался с инициативной группой жителей поселка Пригородный в сентябре 2024 года. Тогда же обсуждали вопросы подведения к поселку инженерных коммуникаций. Только после этого владельцы участков смогут начать строить там дома.
Во втором полугодии 2025 года планируют приступить к капитальному ремонту и асфальтированию дороги. В перспективе в поселок пустят общественный транспорт. В поселке Пригородный выделены земельные участки для многодетных семей. Информация о том, что землю выделили на территории, не обеспеченной инженерными коммуникациями, поднимался несколько лет назад.