«Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне». Белоруска Арина Соболенко станцевала на Australian Open по просьбе трибун

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко станцевала на Australian Open по просьбе трибун. Видео опубликовано в соцсетях теннисистки.
Белорусская теннисистка, обыграв американку Слоан Стивенс на старте Australian Open в Мельбурне, дала короткое интервью. Журналистка заметила, что Соболенко часто танцует, однако она никогда этого не делала в толпе, уточнив, что у нее есть идея. В ответ на это белоруска сказала:
— Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне.
Под аплодисменты трибун Арина Соболенко станцевала на корте турнира «Большого шлема».
Ранее белоруска Арина Соболенко устроила танцы на корте Australian Open под Бруно Марса.
Также Соболенко рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».
А еще теннисистка рассказала, как пережила смерть Константина Кольцова.
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