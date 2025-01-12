«Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне». Белоруска Арина Соболенко станцевала на Australian Open по просьбе трибун

Белорусская теннисистка, обыграв американку Слоан Стивенс на старте Australian Open в Мельбурне, дала короткое интервью. Журналистка заметила, что Соболенко часто танцует, однако она никогда этого не делала в толпе, уточнив, что у нее есть идея. В ответ на это белоруска сказала: