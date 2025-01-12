Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 13 по 19 января

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 13 по 19 января 2025 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 13 января:
бульвар Комарова, 24А;
14 января:
Конституционная, 47−63, 48−58, Курчатова, 31−63, Угловой, 1−31, 2−20, 20-летия Октября, 77, 58−64, 20 лет Октября, 79/2А, Брестская, 1/79А, Грисенко, 21/1, 21/62, Конституционная, 58/62, 60, Карла Маркса, 4, Закруткина, ½;
15 января:
Большая Садовая, 59−65, Суворова, 10, Каскадная, 2/103, 8, 24, 46, 48, 70, Шолохова, 9, 18−52, Цеховая, 1−3, 2−4, Добролюбова, 1−11, 2−12, Писарева, 1−21, 2−14, Ченцова, 5−39, 2-я линия, 79−83, 50−74, Верхненольная, 43−65А, 26−36, 44−48;
16 января:
Защитный, 14−18, 17−21, Кавалерийский, 8, 16/72, 11/57, Межевая, 2−78, 1−87, Нагорная, 2−86, 1−71, Профсоюзная, 45, 6−98, Солдатский, 1−13, 2−14, Ярославский 24−26, 27−29, 19/71, Текучева, 111−131, 184−222, Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д, Братский, 120−144, Халтуринский, 133−161, 186−202, Островского, 143−153;
17 января:
1-я Краснодарская, 43/13, 2-я Краснодарская, 46/15А, 113/1, Проселочная, 9/71, 11/80, 13/43, Тружеников, 15, 2-я Краснодарская, 129, 129/1, 129/2, 131−135, Купеческая, 5, СНТ «Красный Садовод» и СНТ «Победа».
Плановые отключения на 18 и 19 января в графике не указаны.