«Включила стиральную машину и пошла принимать ванну». В минском общежитии женщина погибла от удара током

Женщина погибла от удара током, принимая ванну в минском общежитии. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, вечером 11 января 35-летняя женщина включила стиральную машину, а затем пошла принимать ванну. Говорится, что с собой она взяла мобильный телефон, который подключила к сети электропитания.
Сообщается, что через некоторое время соседи по блоку услышали странные звуки, доносящиеся из комнаты. Они открыли помещение и заметили, что жительницу Минска трясет от удара током. В СК отметили, что, несмотря на проведенные реанимационные действия, женщину спасти не удалось. По указанному факту проводится проверка.
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