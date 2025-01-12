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«Включила стиральную машину и пошла принимать ванну». В минском общежитии женщина погибла от удара током

Женщина погибла от удара током, принимая ванну в минском общежитии.

Источник: Комсомольская правда

Женщина погибла от удара током, принимая ванну в минском общежитии. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, вечером 11 января 35-летняя женщина включила стиральную машину, а затем пошла принимать ванну. Говорится, что с собой она взяла мобильный телефон, который подключила к сети электропитания.

Сообщается, что через некоторое время соседи по блоку услышали странные звуки, доносящиеся из комнаты. Они открыли помещение и заметили, что жительницу Минска трясет от удара током. В СК отметили, что, несмотря на проведенные реанимационные действия, женщину спасти не удалось. По указанному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что СК проводит проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в детском учреждении Осиповичей: «Во время приема пищи малыш подавился едой».

Тем временем «Белтелеком» разрешил оставаться с интернетом при балансе до минус 80 рублей.

Кроме того, синоптики сказали о морозе −12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января.