«Включила стиральную машину и пошла принимать ванну». В минском общежитии женщина погибла от удара током

Сообщается, что через некоторое время соседи по блоку услышали странные звуки, доносящиеся из комнаты. Они открыли помещение и заметили, что жительницу Минска трясет от удара током. В СК отметили, что, несмотря на проведенные реанимационные действия, женщину спасти не удалось. По указанному факту проводится проверка.