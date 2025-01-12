В Приднестровье возобновили пятичасовые веерные отключения электроэнергии

В конце декабря 2024 года «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, «Газпром» с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, 10 января 2025 года этот режим продлен еще на месяц, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.