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В Минздраве подсчитали, сколько стоит один выезд бригады скорой помощи к пациенту

Выезд бригады скорой помощи в 2024‑м обходился бюджету в среднем в 164 рубля, а для пациентов он бесплатный. Такую цифру приводит «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на Минздрав. ﻿

Если же человек попал в больницу, средняя стоимость одного койко-дня в отделении терапевтического профиля обошлась бы ему в 164 рубля, в хирургии — в 191 рубль, а в отделении интенсивной терапии — в 1202 рубля.

А вот средняя по стране стоимость одного посещения поликлиники стоит бюджету 52 рубля.

Подсчитали также среднюю стоимость приступа аппендицита. Вызов скорой, пять дней в стационаре хирургического профиля и визит в поликлинику, чтобы закрыть больничный, стоит бюджету 1171 рубль. Причем это без осложнений и реанимации.

Ожидание 20−75 минут. В службе скорой помощи рассказали о стандартах работы медиков.

медицина