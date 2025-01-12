В Минздраве подсчитали, сколько стоит один выезд бригады скорой помощи к пациенту

Если же человек попал в больницу, средняя стоимость одного койко-дня в отделении терапевтического профиля обошлась бы ему в 164 рубля, в хирургии — в 191 рубль, а в отделении интенсивной терапии — в 1202 рубля.
А вот средняя по стране стоимость одного посещения поликлиники стоит бюджету 52 рубля.
Подсчитали также среднюю стоимость приступа аппендицита. Вызов скорой, пять дней в стационаре хирургического профиля и визит в поликлинику, чтобы закрыть больничный, стоит бюджету 1171 рубль. Причем это без осложнений и реанимации.
Ожидание 20−75 минут. В службе скорой помощи рассказали о стандартах работы медиков.