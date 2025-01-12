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Десять нетрезвых водителей задержали во время рейдов в Уфе

В Уфе за два дня поймали 10 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие пятницу и субботу в Уфе прошли традиционные массовые проверки водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции в ходе рейдов проверили 147 транспортных средств и пресекли более 40 нарушений требований правил дорожного движения. Было задержано десяти водителей, которые сели за руль пьяными.

— Соблюдение ПДД — залог не только вашей безопасности, но и окружающих вас людей, — отметили в ГАИ.

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